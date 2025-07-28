Redmi 15C 5G получит 120-Гц экран

Профильное издание XpertPick опубликовало качественные изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона Redmi 15C 5G, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,9-дюймового ЖК-экрана с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, версий на 4/128 ГБ и 4/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем на 50 Мп, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0, бокового дактилоскопического сенсора, а также корпуса в зелёной и лавандовой расцветках. Предполагается, что смартфон будет выпущен на европейском рынке уже в августе этого года.

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