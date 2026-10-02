Redmi 17C 5G оценен в 215 долларов

Компания Xiaomi официально выпустила в индийскую продажу бюджетный смартфон Redmi 17C 5G, который ранее засветился в одном из европейских магазинов без указания цены. Новинка обойдется в эквивалент 215 и 235 долларов за конфигурации с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Новинку также оснастили 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, поддержкой DC Dimming и сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения и снижении уровня синего света, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, предустановленной прошивкой HyperOS 3, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 211 граммов, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом и поддержкой функции Wet Touch.