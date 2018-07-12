Redmi 6 Plus с двойной камерой

Компания Xiaomi выпустит смартфон бюджетного варианта. В наличии ОЗУ в объеме 3 либо 4 Гб и ПЗУ – 32 или 64 Гб (отдельный слот для карт microSD до 256 Гб), двойная тыльная камера (5 + 12 Мп) и селфи на 5 Мп, модули Bluetooth 4.2, 4G VoLTE, Wi-Fi, GPS+ГЛОНАСС, аккумулятор на 4000 мА/ч, два SIM-слота.Xiaomi Redmi 6 Pro базируется на чипсете Snapdragon 625 от Qualcomm и оборудован дисплеем с 5,84-дюймовой диагональю и соотношением сторон как 19:9 при разрешении 2280 х 1080 точек (Full HD+).Стоимость смартфона составит 136 долларов.