Redmi 6A недорогой смартфон

Данный смартфон перенял эстафету у модели Redmi 5 A. Дисплей устройства имеет разрешение 1440 х 720 пикселей. Размер диагонали составляет 5,45 дюйма, а формат равен 18:9. Электроника базируется на 4-ядерном чипсете MediaTek Helio A22. Батарея гаджета имеет емкость 3000 мАч. Камеры имеют разрешение на 5 МП и 13 МП. Реализована функция распознавания лиц.Первый релиз смартфона Redmi 6A от Xiaomi имел набор памяти, состоящий из 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутреннего флэша. Сейчас в руководстве компании решили, что пора усилить память устройства. С 10 июля гаджет поставляется в розницу с арсеналом 3 ГБ/32 ГБ.Стоимость смартфона составит 230 долларов.