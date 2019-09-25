Redmi 8A с чипом Snapdragon 439 и энергоёмким аккумулятором на 5000 мАч

Компания Xiaomi анонсировала новый дешёвый смартфон Redmi 8A за 91$.

Новинка получила защиту от брызг P2i, три расцветки, а также широкоформатный дисплей с каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

Смартфон получил диагональ 6.22 дюйма, IPS-матрицу, разрешение HD+ с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Внутри установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 439 в паре с 2/3 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 32 ГБ, которую можно расширить картой памяти microSD.

Основная камера получила 12 Мп с сенсором Sony IMX363 и светосилой f/1.8.

Redmi 8A оснастили энергоёмким аккумулятором на 5000 мАч с портом USB-C и поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.

Но в комплекте с телефоном будет идти блок питания на 10 Вт.

Redmi 8A среди своих аналогов по ценовой категорий может выделится функцией беспроводного радио.

Подключать наушники не обязательно, хоть и есть разъём 3.5 мм.

Цена

За версию Redmi 8A 2/32 ГБ производитель требует 91$, а за 3/32 ГБ придется раскошелится и отдать 98$. Когда новинка будет доступна в Россий неизвестно.