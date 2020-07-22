Redmi AirDots 2 раскупают как горячие пирожки

Достаточно часто пользователи жалуются на то, что китайские наушники плохо звучат или совершенно не стоят своей даже очень низкой стоимости. Именно это говорили про модель Redmi AirDots 2, которая относительно недавно отправилась в продажу. Однако оказалось, что наушники очень понравились аудитории и та приобрела по предзаказу уже довольно много единиц продукции — всего на текущий момент заказано наушников на 4,6 миллиона долларов. Это очень много по современным меркам, особенно если учитывать, что некоторые крупные производители продают аналогичную партию гаджетов за гораздо более длительный срок. В этом плане Redmi AirDots 2 действительно очень хорошо себя зарекомендовали, так что стоит присмотреться к новинке и заказать себе тоже.