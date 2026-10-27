Redmi K100 будет водонепроницаемым

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл технические параметры смартфона Redmi K100, который будет официально представлен в Китае через несколько часов. Итак, грядущей новинке приписывают наличие 6,83-дюймового OLED-экрана M10 с разрешением 1,5K+ и частотой обновления изображения 165 Гц, 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, выделенного графического чипа D2, батареи ёмкостью 10000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, акустической системы с двумя симметричными динамиками 1115X и настройкой от Bose, линейного вибромотора X-типа (модель 0815), сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,55 дюйма), максимальной защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев и фирменной прошивки Hyper OS 4 на базе операционной системы Android 17.