Redmi K20 Pro Cool Black Mech Edition оценен в $425

О существовании смартфона Redmi K20 Pro Cool Black Mech Edition впервые стало известно около месяца назад. Сегодня аппарат появился в продаже в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене 425 долларов. Перед нами лимитированное издание K20 Pro Premium Edition, которое оснащается топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 855 Plus. От стандартной модели оно отличается специальным рисунком на задней стеклянной панели, который был создан при помощи хитрых технологий наложения слоев материалов. Из-за рисунка кажется, что аппарат «бронированный», хотя это, конечно же, не так.