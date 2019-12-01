Redmi K30 новые подробности

2019-12-01, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Redmi K30; [105]
Компания Xiamo выложила в сеть промо изображение своего нового смартфона Redmi K30, хотя презентация Redmi K30 вот вот скоро состоится, а именно 10 декабря.

Как мы раньше и писали, новинка Redmi K30 получит двойную фронтальную камеру на 32 Мп. Ещё смартфон Redmi K30 станет первым смартфоном который получит 60 Мп основную камеру Sony IMX686. Также оснастят смартфон 6.6 дюймовым дисплеем с разрешением 2400x1080 и частотой обновления изображения 120 Гц. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт. Смартфон ещё оснастят ИК-передатчиком, NFC модулем для оплат и 3.5 мм разъемом для наушников.

По слухам, компания Xiaomi выставит ценник в районе 285 долларов за Redmi K30.


Комментарии и отзывы Redmi K30
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