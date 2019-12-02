Redmi K30 появился в фиолетовой расцветке

Компания Xiaomi опубликовала очередное промо-изображение смартфона Redmi K30.

На этот раз новинку показали в фиолетовой расцветки и основную камеру с четырьмя модулями. На изображение видно что, под камерой виднеется логотип 5G, а в нижней части устройства надпись Redmi. Смартфон Redmi K30 выйдет в двух версиях: с поддержкой 5G сети и без нее. К смартфону приписывают 6.6 дюймовый LCD дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц. Также на дисплее будет вырез под двойную селфи камерую: на 20 Мп связке с 2 Мп. Новинка сможет похвастаться основным модулем камеры Sony IMX686 на 64 Мп. Его будут дополнять сенсоры на 8 Мп + 13 Мп + 2 Мп. Внутри установят процессор Snapdragon 730G в связке с 6 ГБ ОЗУ, NFC-модуль и батарею с ёмкостью 4500 мАч и быстрой зарядкой на 27 Вт.