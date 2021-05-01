Redmi K40 Bruce Lee Special Edition полностью раскуплен

Вчера компания Redmi дала старт продажам игрового смартфона K40 Game Enhanced Edition. Всего за одну минуту со старта продаж было реализовано 100 000 устройств. Как оказалось, самой популярной версией оказалась Redmi K40 Bruce Lee Special Edition с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 430 долларов. Данный вариант был не просто полностью раскуплен на старте продаж – за ним уже выстроилась большая очередь. Redmi K40 Bruce Lee Special Edition отличается от стандартной модели желто-черной упаковкой и расцветкой корпуса, желтым чехлом, адаптером питания и кабелем.