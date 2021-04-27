Redmi K40 Game Enhanced Edition оценен в $310

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов игровой моделью Redmi K40 Game Enhanced Edition, которая может похвастаться RGB-подсветкой камеры и специальными игровыми кнопками. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, 6/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, адаптерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, поддержкой быстрой зарядки на 67-Вт и батареей ёмкостью 5065 мАч. Версия с 6/128 ГБ появится в продаже 30 апреля по цене в 310 долларов, а вариант на 12/256 ГБ – 415 долларов.

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