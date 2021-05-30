Redmi K40 Game Enhanced Edition получил поддержку сервисов Google

Компания Redmi выпустила обновление для геймерского смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition, который стал бестселлером в Китае. Апдейт под номером MIUI 12.5.5.0RKJCNXM имеет размер 161 МБ. Помимо прочих улучшений обновление привносит поддержку приложений и сервисов Google, а также магазина Google Play. Это особенно актуально для тех, кто собирался заказать смартфон из Китая. Кстати, недавно топовая конфигурация устройства с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти подешевела в Поднебесной до 344 долларов.

Напомним, что главными особенностями новинки являются 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, топовым процессором MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и АКБ на 5065 мАч.