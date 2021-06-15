Redmi K40 Game Enhanced Edition снова подешевел в Китае

Компания Redmi в очередной снизила цены на Redmi K40 Game Enhanced Edition, который уже на момент выхода считался одним из самых доступных игровых смартфонов. Теперь вариант с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти продается за 359 долларов, а версия на 12/256 ГБ памяти – за 390 долларов.

Напомним, что аппарат может похвастаться 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, процессором MediaTek Dimensity 1200, жидкостной системой охлаждения, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками JBL, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и АКБ на 5065 мАч.
Комментарии и отзывы Redmi K40 Game Enhanced Edition
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