Redmi K40 Pro подешевел до 360 долларов

Сегодня мы писали о том, что после снижения цены Realme GT стал самым доступным смартфоном на топовой платформе Snapdragon 888 (385 долларов). Однако чуть позже компания Redmi снизила цену на Redmi K40 Pro до 360 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, отвоевав это звание у прямого конкурента.

Напомним, что Redmi K40 Pro может похвастаться 6,67-дюймовым Samsung AMOLED E4 экраном с частотой обновления 120 Гц, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, тройной основной с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686, главный), 8 Мп (сверхширик)и 5 Мп (макро), поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, адаптером Wi-Fi 6E, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 11 c оболочкой MIUI 12.
Комментарии и отзывы Redmi K40 Pro
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