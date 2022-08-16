Redmi K50 Extreme Edition появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу смартфон Redmi K50 Extreme Edition, который был представлен меньше недели назад. Базовая версия новинки с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в Китае в 445 долларов.

Смартфон также может похвастаться флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками, модулем NFC, защитой от пыли и воды (IP53) и 3,5-мм гнездом для наушников.
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