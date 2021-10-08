Redmi K50 Pro+ получит чипсет Snapdragon 898

Один из китайских информаторов поделился подробностями о смартфоне Redmi K50 Pro+, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит еще не выпущенную флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 898, батарею ёмкостью 5000 мАч, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 108 Мп и перископной камерой, дисплей AMOLED Samsung нового поколения E5 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, который получит и флагман Xiaomi 12, подэкранный дактилоскопический сенсор, а также селфи-камеру, врезанную в угол экрана. Ранее сообщалось, что стандартную модель Redmi K50 выпустят уже в декабре, а Redmi K50 Pro и K50 Pro+ выйдут только в первом квартале 2022 года.