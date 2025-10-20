Redmi K90 Pro Max получит флагманскую камеру

Компания Xiaomi продолжает раскрывать технические характеристики смартфона Redmi K90 Pro Max, релиз которого запланирован на 23 октября. Итак, аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Light Hunter 950 оптического формата 1/1,31 дюйма (он используется в флагманском Xiaomi 17) и перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией, а также 6,9-дюймовым экраном Super Pixel с полноцветной RGB-подсветкой, как в Xiaomi 17 Pro Max. Данная панель может похвастаться технологией защиты глаз при минимальной яркости в 1 нит, полноцветным DC и круговой поляризацией 2.0. Ранее смартфон был протестирован в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c максимальной частотой 4,61 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 16.