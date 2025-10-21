Redmi K90 Pro Max получит ёмкий аккумулятор

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K90 Pro Max, который будет представлен уже 23 октября. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 22,5-Вт обратной зарядок, а также акустической системой формата 2.1 с двумя суперлинейными динамиками и крупным независимым низкочастотным динамиком с настройкой Sound by Bose.

Ранее было подтверждено наличие тройной тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Light Hunter 950 оптического размера 1/1,31 дюйма (как в Xiaomi 17) и перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, 6,9-дюймового дисплея Super Pixel с полноцветной RGB-подсветкой, минимальной яркостью 1 нит, полноцветным DC и круговой поляризацией 2.0, флагманского 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,61 ГГц, 16 ГБ ОЗУ и операционной системы Android 16.
MediaTek заработала 3 миллиарда долларов на чипах…
На рынке флагманских мобильных процессоров по-прежнему доминируют MediaTek и Qualcomm, но MediaTek вновь …
Официально: Vivo T4 Pro представят 26 августа…
Компания Vivo объявила, что официально презентация смартфона T4 Pro состоится в Индии уже 26 августа. Апп…
Apple выпустила две версии процессора A19 Pro…
Apple использовала самый передовой техпроцесс TSMC, третье поколение 3-нм литографии, для своих процессор…
Официально: RedMagic 11 Pro получит SoC Snapdragon 8 Elite G…
Компания RedMagic объявила, что официальный релиз флагманских смартфонов серии RedMagic 11 Pro состоится …
Стала известна дата выхода OPPO Find X9…
Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дате выхода смартфонов серии OPPO Fin…
Смартфон Vivo V60 Lite 4G получит 90-Вт зарядку …
Профильный ресурс XpertPick поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смарт…
OPPO Find X9 Pro получит Dimensity 9500 и батарею на 7500 мА…
Мобильный процессор Dimensity 9500, по всей видимости, будет представлен примерно в одно время со Snapdra…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor