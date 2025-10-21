Redmi K90 Pro Max получит ёмкий аккумулятор

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K90 Pro Max, который будет представлен уже 23 октября. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 22,5-Вт обратной зарядок, а также акустической системой формата 2.1 с двумя суперлинейными динамиками и крупным независимым низкочастотным динамиком с настройкой Sound by Bose.

Ранее было подтверждено наличие тройной тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Light Hunter 950 оптического размера 1/1,31 дюйма (как в Xiaomi 17) и перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, 6,9-дюймового дисплея Super Pixel с полноцветной RGB-подсветкой, минимальной яркостью 1 нит, полноцветным DC и круговой поляризацией 2.0, флагманского 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,61 ГГц, 16 ГБ ОЗУ и операционной системы Android 16.