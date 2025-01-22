Redmi K90 Pro получит перископную камеру

Известный информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Redmi K90 Pro, выход которого ожидается во второй половине этого года. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, плоского OLED-экрана с разрешением 2K и 50-Мп модуля основной камеры с перископическим телеобъективом. Именно последний станет значимым апдейтом по сравнению с Redmi K80 Pro, в котором используется обычный телеобъектив.

Если быть точнее, актуальный флагман оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Hunter 800 оптического формата 1/1,55 дюйма, оптика с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 2,5-кратныым оптическим зумом и OIS) и 32 Мп (сверхширик).
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