Redmi K90 Ultra показали на живых фото

Компания Redmi опубликовала официальные фотографии и подробности о характеристиках смартфона Redmi K90 Ultra, который будет представлен в Китае уже 30 июня. Смартфон получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite c тактовой частотой до 4,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, активную систему охлаждения с встроенным вентилятором, расцветку корпуса Space Silver, крупный горизонтальный блок основной камеры с двумя модулями, 6,83-дюймовый плоский дисплей с ультратонкой рамкой, батарею ёмкостью более 8500 мАч и поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки. Аппарат уже доступен для предзаказа, но официальная цена пока не раскрыта. Предполагается, что смартфон будет стоить примерно 440 долларов.