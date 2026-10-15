Redmi Monitor G27Q 240Hz 2026 Standard Edition⁠ оценили в 110 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Redmi Monitor G27Q 240Hz 2026 Standard Edition, которая получила 27-дюймовую панель Fast IPS c разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), углами обзора 178°, максимальной яркостью 500 нит по всей площади, поддержкой HDR, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, 10-битной глубиной цвета (8 бит + FRC), заводской калибровкой и точностью цветопередачи DeltaE менее 2, поддержкой AMD FreeSync Premium, функцией Dynamic OD для автоматической регулировки времени отклика пикселей в зависимости от частоты обновления в игре, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, наклон и переводом в портретный режим, двумя портами DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 110 долларов.