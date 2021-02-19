Redmi Note 10 Pro Max получит 120-Гц дисплей

Сетевые источники сообщили о том, что в серию Redmi Note 10 войдут три смартфона: Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max 5G. Первый получит процессор Snapdragon 678, IPS-экран, квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп, а также версии на 4/64 и 6/128 ГБ памяти. Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max 5G будут оснащены IPS-дисплеями с кадровой частотой 120 Гц и батареей ёмкостью 5050 мАч. Redmi Note 10 Pro прочат платформу Snapdragon 732G, основную камеру с модулем на 64 Мп и 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Redmi Note 10 Pro Max 5G получит более производительный процессор Snapdragon 768G и 108 Мп главный датчик изображения. Он будет доступен в версиях с 6/128 и 8/128 ГБ памяти. Официальная презентация Redmi Note 10 ожидается 4 марта.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10 Pro Max
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