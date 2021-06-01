Redmi Note 10 продано более 500 000 единиц за час

Xiaomi официально обнародовала данные о продажах из 618 продаж в Китае, и китайская технологическая компания стала самым активным брендом. По официальным данным, всего за 49 минут и 52 секунды выручка компании составила 1,5 миллиарда юаней.

Компания также сообщила, что смартфон серии Redmi Note 10 было продано более 500 000 единиц в течение часа. Xiaomi выпустила в Китае Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, которые поддерживают подключение 5G. Redmi Note 10 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD + с частотой обновления 90 Гц и оснащен процессором MediaTek Dimensity 700. Смартфон имеет двойную камеру на задней панели с 48-мегапиксельным первичным датчиком и 2-мегапиксельным вторичным датчиком. На лицевой стороне Redmi Note 10 есть селфи камера на 8 МП.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с настраиваемым пользовательским интерфейсом MIUI 12.5. Redmi Note 10 питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.