Redmi Note 10 стали бестселлерами в Индии

Руководитель индийского подразделения Redmi Ману Кумар Джайн похвастался успехом смартфонов Redmi Note 10. За три месяца со старта продаж смартфоны этой линейки разошлись тиражом в 2 миллиона устройств. Напомним, что на индийском рынке продаются такие же Redmi Note 10, как и в России, в то время как китайцы получили совсем другие смартфоны. Ранее стало известно, что флагманы Xiaomi Mi 11, Mi 11X и Mi 11X Pro также оказались популярны среди индийских пользователей, принеся производителю более 40 миллионов долларов за полтора месяца.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10
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