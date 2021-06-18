Redmi Note 10T скоро выпустят в России

Компания Xiaomi объявила о том, что российская премьера смартфона Redmi Note 10T пройдет 22 июня в 18:00 по московскому времени. В рамках мероприятия пройдет конкурс «Redmi Note выпускник», участники которого смогут выиграть новинку.

Предполагается, что Redmi Note 10T является переименованным Redmi Note 10 5G, который характеризуется 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Dimensity 700 5G, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, дактилоскопическим сенсором, модулем NFC и 3,5-мм разъемом для наушников.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10T
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