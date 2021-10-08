Redmi Note 11 Pro получит зарядку на 120 Вт

Суббренд Redmi от компании Xiaomi, решила не отставать от своих старших братьев линейки Mi в области быстрой зарядки. Ранний слух, окружающий серию Redmi Note 11, заключается в том, что топовая модель Pro или Pro Max может получить быструю зарядку на 120 Вт. Это будет значительный скачок по сравнению с нынешними Note 10 Pro и Pro Max, которые имеют зарядку 33 Вт, и даже с эксклюзивным для Китая Redmi Note 10 Pro со скоростью 67 Вт.

Единственные телефоны Xiaomi, которые поддерживают зарядку 120 Вт - это Xiaomi Mi 11T Pro и Mi Mix 4. А теперь и бюджетная линейка получит сверхскоростную зарядку. Выход смартфона запланирован в конце этого года.