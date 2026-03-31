Redmi Note 15 Special Edition получит АКБ на 5800 мАч

Компания Xiaomi раскрыла дизайн и характеристики смартфона Redmi Note 15 Special Edition, который представят в Индии уже 2 апреля. Главным отличием новинки станет отделка тыльной панели в версии Crimson Reserve – она будет выполнена из веганской кожи. Толщиной корпуса составит 7,82 мм. Также пользователи смогут выбирать между черным (Carbon Black) и белым цветовыми вариантами с толщиной 7,35 мм и 7,4 мм соответственно.

Что до технических параметров, смартфон оснастят тыльной камерой с 50-Мп главным модулем, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 c тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710.