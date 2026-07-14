Redmi Note 17 Pro с АКБ 9000 мАч оценили в 235 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона REDMI Note 17 Pro, который базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с максимальной частотой 2,4 ГГц. Новинка получила 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, яркостью до 3500 нит, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и технологией Qingshan Eye Protection с регулировкой яркости до 1 нит, конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 8/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти, 50-Мп тыльную камеру, батарею ёмкостью 9000 мА, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 67 Вт и 22,5 Вт соответственно, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 8,46 мм и массой 226 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 235, 280, 325 и 340 долларов соответственно.