Представлен смартфон Realme C83 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания Realme объявила о выпуске бюджетного смартфона C83 5G, который оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 145, 155 и 190 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью eMMC 5.1, 6,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 144 и пиковой яркостью яркость 900 нит, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, поддержкой обратной и обходной зарядок, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, усиленной конструкцией ArmorShell и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, модемом 5G и корпусом массой 212 граммов.
