Apple скупила всю оперативную память на рынке

В условиях беспрецедентного хаоса на рынке смартфонов, вызванного дефицитом памяти, компания Apple фактически сделала громкое заявление на недавнем отчёте — главным ограничением для её устройств является не память, а производственные мощности передовых техпроцессов TSMC. Если вдуматься, масштабы впечатляют. По осторожным оценкам, одни только iPhone в этом году потребят около 2,4 эксабайта памяти — и при этом Apple утверждает, что не испытывает дефицита памяти и параллельно старается удерживать цены на свои устройства. По сути, это прямой вызов китайским производителям — компания готова бороться за их долю рынка.

Ещё в начале апреля появлялись слухи из цепочек поставок о том, что Apple активно скупает практически всю доступную мобильную DRAM, чтобы конкуренты не смогли обеспечить себя необходимыми объёмами. Спустя несколько дней аналитики Daishin Securities частично подтвердили эту информацию, заявив, что Apple действительно наращивает запасы памяти, одновременно увеличивая план поставок iPhone примерно до 240 миллионов устройств. Новые данные указывают, что Apple, а также Samsung, активно «зачищают» рынок LPDDR-памяти, заключая долгосрочные контракты с крупнейшими поставщиками. Параллельно Apple продолжает придерживаться стратегии сдерживания цен. И если повышение становится неизбежным, компания, похоже, готова отказаться от базовых версий устройств, чтобы сохранить более привлекательные цены в старших конфигурациях.