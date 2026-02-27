Samsung Galaxy S26 Ultra можно предзаказать за 130 тысяч рублей

Напомним, что топовый Galaxy S26 Ultra имеет в своём оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy с тактовой частотой до 4,74 ГГц, 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen, основную камеру с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 50 Мп (10-кратный оптический зум), фронтальную камеру разрешением 12 Мп с поддержкой автофокуса, АКБ ёмкостью 5000 мАч и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.