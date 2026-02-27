Samsung Galaxy S26 Ultra можно предзаказать за 130 тысяч рублей

«Яндекс Маркет» начал принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S26, которые были представлены пару дней назад. Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra оценен в 90, 105 и 125 тысяч рублей соответственно за базовую конфигурацию с 256 ГБ встроенной памяти. Предзаказ продлится до 26 марта.

Напомним, что топовый Galaxy S26 Ultra имеет в своём оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy с тактовой частотой до 4,74 ГГц, 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120:1440 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen, основную камеру с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 50 Мп (10-кратный оптический зум), фронтальную камеру разрешением 12 Мп с поддержкой автофокуса, АКБ ёмкостью 5000 мАч и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.