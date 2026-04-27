Смартфон Huawei Pura X Max показали на живых фото

Пару дней назад компания Huawei выпустила в продажу складной смартфон Pura X Max, а потому в сети появились первые живые фотографии этой необычной новинки. Благодаря широкому форм-фактору в разложенному состоянии смартфон действительно похож на планшет.

Напомним, что Pura X Max оснащается горизонтальным механизмом раскрытия, 5,4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1848:1264 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2584:1828 пикселей и яркостью 3000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9030 Pro, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), двумя селфи-камерами разрешением 8 Мп, толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок.