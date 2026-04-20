TECNO Pop X 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 170 долларов

Компания TECNO выпустила на дебютный индийский рынок бюджетный смартфон Pop X 5G, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также оснащается предустановленной прошивкой HiOS 16 на базе ОС Android 16, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,78-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720:1576 точек и кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и боковым дактилоскопическим сенсором. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 170 и 190 долларов за версии с 4 и 6 ГБ оперативной памяти соответственно.