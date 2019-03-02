Redmi Note 7 Pro с 48 МП задней камерой и 128 ГБ памяти менее чем за $ 300

2019-03-02, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi Redmi Note 7 Pro ; [145]
Xiaomi анонсировала Pro версию Redmi Note 7 в Индии. Модель имеет двойную камеру, которая оснащена 48-мегапиксельной Sony IMX586 с разрешением f / 1,79 и дополнительной 5-мегапиксельной камерой. Она поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду, обнаружение сцены AI и портрет AI 2.0.

Другие характеристики включают в себя 6,3-дюймовый дисплей Full HD +, Qualcomm Snapdragon 675 с 4/6 ГБ оперативной памяти, MIUI 10 поверх Android 9.0, 64/128 ГБ встроенного хранилища, защиту от брызг, датчик отпечатков пальцев сзади, поддержка двух SIM-карт, 13-мегапиксельная фронтальная камера, порт USB Type-C и батарея емкостью 4000 мАч, поддерживающая Quick Charge 4.0.

Новинка поступит в продажу 13 марта по ориентировочным ценам $267 за модель 4 ГБ + 64 ГБ и $325 за модель 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ.

Комментарии:
Портативный 14-дюймовый Full HD дисплей ...
Портативный 14-дюймовый Full HD дисплей Lenovo подарила миру свежий взгляд на свой новый портативный дисплей ThinkVIsion M14. Это монитор USB-C, ...
Генеральный директор Huawei раскритикова...
Генеральный директор Huawei раскритиковаУ Huawei и Samsung разные подходы к проектированию складных телефонов. Huawei Mate X складывается наружу...
Samsung предлагает свой складной дисплей...
Samsung предлагает свой складной дисплейSamsung готов пожертвовать некоторой эксклюзивностью, чтобы как можно быстрее вырастить складную телефонн...
Аккаунты Вконтакте...
Аккаунты ВконтактеВ последнее время довольно часто пользователи интересуются покупкой чужого аккаунта в социальной сети Вко...
Выбираем и заказываем суши...
Выбираем и заказываем сушиВ последнее время японская кухня пользуется повышенным спросом, так как это не очень калорийная еда, кото...
Выбираем бассейн и аксессуары...
Выбираем бассейн и аксессуарыЗима подошла к концу, на дворе уже весна и совсем скоро настанут теплые деньки, когда можно будет выйти н...
Обзор Harper HBT-1707. Беспроводная разг...
Обзор Harper HBT-1707. Беспроводная разгСегодня мы детально рассмотрим недорогую беспроводную гарнитуру Harper HBT-1707. Её отличает аккумулятор ...
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung...
Обзор плюсов и минусов смартфона SamsungОсенью прошлого года компания Apple представила флагманские смартфоны iPhone XS, iPhone XS Max и немного ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Harper HBT-1707. Беспроводная разговорная гарнитура с ёмкой батарейкойОбзор Harper HBT-1707. Беспроводная разговорная гарнитура с ёмкой батарейкой
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10e 6/128GB. Компактный конкурент для iPhone XRОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10e 6/128GB. Компактный конкурент для iPhone XR
Обзор iBOX Z-950. Двухканальный видеорегистратор с поворотной камеройОбзор iBOX Z-950. Двухканальный видеорегистратор с поворотной камерой
Обзор Oklick OK-441. Многофункциональная акустическая система 2.1 Обзор Oklick OK-441. Многофункциональная акустическая система 2.1
Обзор Logitech G935 7.1 Lightsync. Беспроводные наушники с объемным звукомОбзор Logitech G935 7.1 Lightsync. Беспроводные наушники с объемным звуком
Предварительный обзор LG 27UL550-W. Отли...
Предварительный обзор LG 27UL550-W. ОтлиВ последнее время на рынке появилось очень много интересных мониторов для геймеров и тех, кто работает с ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note Современные смартфоны давно перестали нас удивлять — производители не могут придумать чего-то нереально к...
Обзор Monster Hummer. Шикарный проект...
Обзор Monster Hummer. Шикарный проектБольшая часть современных казуальных игр построены по одной и той же схеме — разработчик просто боре уже ...
Предварительный обзор LG Q60. Стильная н...
Предварительный обзор LG Q60. Стильная нРынок смартфонов в последнее время существенно изменился — производители стали радовать нас большими каче...
Обзор Anthem. Лучшая онлайн-игра этого г...
Обзор Anthem. Лучшая онлайн-игра этого гВокруг игры Anthem долго ходили разные слухи и догадки. Пользователи надеялись, что у разработчиков получ...
Исследователи заявили о скорой экологиче...
Исследователи заявили о скорой экологиче- Совсем скоро население Земли вырастет до 9 миллиардов, что ставит ребром вопрос обеспечения всех жителе...
Предварительный обзор Lenovo IdeaCentre ...
Предварительный обзор Lenovo IdeaCentre В последнее время пользователи перестали обращать внимание на обычные настольные компьютеры. Дело в том, ...
Обзор Little Imps: A Dungeon Builder. Ст...
Обзор Little Imps: A Dungeon Builder. СтИгра Little Imps: A Dungeon Builder для меня оказалась слишком уж необычной и странной, чтобы прямо лоб р...
Предварительный обзор Huawei Mate X. Гиб...
Предварительный обзор Huawei Mate X. ГибБуквально неделю назад компания Samsung официально анонсировала свой новый гибкий смартфон Fold, который ...
Обзор Double. Очень необычная игра...
Обзор Double. Очень необычная играОт некоторых инди-игр получаешь гораздо больше эмоций, чем от большинства современных ААА-продуктов от кр...
Предварительный обзор Colorful iGame GeF...
Предварительный обзор Colorful iGame GeFБуквально недавно мы написали новость о том, что компания NVIDIA представила свои новые видеокарты GTX 16...
Обзор Bus Driver Simulator 2019. Специфи...
Обзор Bus Driver Simulator 2019. СпецифиЕсть определенные нишевые проекты, которые создаются специально для отдельной аудитории, которая любит сп...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor