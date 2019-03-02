Redmi Note 7 Pro с 48 МП задней камерой и 128 ГБ памяти менее чем за $ 300

Xiaomi анонсировала Pro версию Redmi Note 7 в Индии. Модель имеет двойную камеру, которая оснащена 48-мегапиксельной Sony IMX586 с разрешением f / 1,79 и дополнительной 5-мегапиксельной камерой. Она поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду, обнаружение сцены AI и портрет AI 2.0.

Другие характеристики включают в себя 6,3-дюймовый дисплей Full HD +, Qualcomm Snapdragon 675 с 4/6 ГБ оперативной памяти, MIUI 10 поверх Android 9.0, 64/128 ГБ встроенного хранилища, защиту от брызг, датчик отпечатков пальцев сзади, поддержка двух SIM-карт, 13-мегапиксельная фронтальная камера, порт USB Type-C и батарея емкостью 4000 мАч, поддерживающая Quick Charge 4.0.

Новинка поступит в продажу 13 марта по ориентировочным ценам $267 за модель 4 ГБ + 64 ГБ и $325 за модель 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ.