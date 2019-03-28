Redmi Note 7 полностью распродали в России за полчаса

Компания Xiaomi похвасталась успешным началом российских продаж бюджетного смартфона Redmi Note 7. Сегодня новинка стала доступна для покупки в онлайн-магазине Mi.com и в AliExpress Tmall. Партия в количестве 15 200 экземпляров была распродана всего за 27 минут! Следующая поставка запланирована на 4 апреля. Стоит заметить, что аппарат предлагался по сниженной цене в 10 990 рублей за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Впрочем, сейчас в наличии нет и более дорогих версий.

Напомним, что смартфон оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.