Redmi Note 7S: копия глобальной версии Redmi Note 7 для индийского рынка

Компания Xiaomi провела в Индии презентацию ещё одного смартфона линейки Redmi Note.

Redmi Note 7S является полной копией глобальной версии Redmi Note 7. Так как в Индии обычный Note 7 отличается от остальных рынков более простой камерой (12 Мп + 2 Мп), Xiaomi решила выпустить ещё модель с модулями на 48 Мп + 5 Мп и приставкой S в названии. Поэтому сейчас в Индии есть три смартфона: Redmi Note 7, Redmi Note 7S (глобальная версия Redmi Note 7) и Redmi Note 7 Pro. Смартфон оснастили 6.3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19.5:9 и каплевидным вырезом сверху. Корпус устройства всё также прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. За производительность отвечает процессор Snapdragon 660 в паре с 3/4 ГБ ОЗУ, а за автономность — аккумулятор на 4000 мАч с портом USB-C. Встроенный накопитель на 32 ГБ или 64 ГБ. Главный сенсор Samsung GM1 на 48 Мп с оптикой f/1.8, а дополнительный — сенсор глубины на 5 Мп. Фронтальная камера в Redmi Note 7S 16-мегапиксельная. NFC-модуля в новинке, естественно, нет. Аппарат поступит в продажу в Индии 23 мая. За версию 3/32 Гб придётся отдать $158, а за 4/64 ГБ — $187.