Redmi Note 8 Pro с 8/256 ГБ памяти появился в продаже

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новую версию популярного смартфона Redmi Note 8 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Сегодня китайский производитель подтвердил эти сведения, опубликовав соответствующий тизер. Новина под названием Redmi Note 8 Pro Premium Edition уже доступна для покупки в Китае по цене 270 долларов. При этом долгожданного перехода на процессор Qualcomm Snapdragon 730G не случилось – аппарат по-прежнему построен на MediaTek Helio G90T.