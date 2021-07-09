Redmi Note 8 впервые вышел в России

Компания Xiaomi выпустила в России смартфон Redmi Note 8 2021, который является переизданием выпущенного еще два года назад оригинала. Напомним, что Redmi Note 8 так и не появился на российских прилавках.

Что до новинки, то она оценена в 16 тысяч рублей за вариант на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также 18 тысяч рублей за версию с 4/128 ГБ памяти. Смартфон также оснащается предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе Android 11, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, селфи-камерой на 13 Мп, тыльной квадрокамерой с главным модулем на основе 48 Мп датчика Samsung GM1, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, дактилоскопом на задней панели, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, 3,5-мм разъемом и портом USB Type-C.