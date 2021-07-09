Redmi Note 8 впервые вышел в России

Компания Xiaomi выпустила в России смартфон Redmi Note 8 2021, который является переизданием выпущенного еще два года назад оригинала. Напомним, что Redmi Note 8 так и не появился на российских прилавках.

Что до новинки, то она оценена в 16 тысяч рублей за вариант на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также 18 тысяч рублей за версию с 4/128 ГБ памяти. Смартфон также оснащается предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе Android 11, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, селфи-камерой на 13 Мп, тыльной квадрокамерой с главным модулем на основе 48 Мп датчика Samsung GM1, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, дактилоскопом на задней панели, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, 3,5-мм разъемом и портом USB Type-C.
Комментарии и отзывы Redmi Note 8
Apple обязует сотрудников носить нательн...
Согласно отчету информационного издания FrontPageTech, гигант из Купертино обязывает своих сотрудников но...
Redmi K40 Standard Edition появился в те...
Ранее бренд Redmi подтвердил, что смартфон Redmi K40 Standard Edition будет запущена в Китае 27 апреля. ...
Sharp официально представила смартфон Aq...
Sharp официально представила свой новый смартфон Aquos R6. Смартфон получил стильный дизайн и впечатляющи...
На Redmi K40 Gaming Edition нет GMS...
Ранее на этой неделе Redmi выпустила Redmi K40 Gaming Edition (также известный как Redmi K40 Game Enhance...
Первый игровой телефон Redmi появится ко...
Бренд Redmi официально подтвердила, что выпустит свой первый игровой смартфон к концу апреля на чипсете M...
Xiaomi готовит зарядку на 200 Вт...
Xiaomi наряду с OPPO, Vivo и даже OnePlus раздвигают границы уровня зарядки смартфонов — данные производи...
Google Pixel 6 получит мощный процессор ...
Линейка новых смартфонов от компании Google в 2021 году выглядит довольно захватывающе: утечки свидетельс...
Redmi K40 Game Enhanced Edition получит ...
Компания Redmi опубликовала очередные тизеры игровых смартфонов K40 Gaming Edition и K40 Gaming Enhanced ...
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor