Redmi Note 9 Pro 5G испытали на прочность. Видео

Компания Xiaomi опубликовала видео, которое призвано убедить пользователей в прочности новенького смартфона видео Redmi Note 9 Pro 5G. В ходе испытаний аппарат роняли под разными углами, бросали во вращающийся барабан, сдавливали механизированными пальцами, пытались поджарить и заморозить, а также согнуть. Смартфон справился со всеми тестами, но мы бы все же дождались независимых испытаний. Например, интересно было бы посмотреть обзор от популярного «ютубера» JerryRigEverything. Ранее в ходе разборки в смартфоне была обнаружена тепловая трубка для лучшего охлаждения процессора.