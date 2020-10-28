Redmi Note 9S получит обновление MIUI 12 по всему миру

MIUI 12 - последняя версия скина Android от Xiaomi. Он отмечает 10-летие существования компании. Китайский производитель смартфонов представил его в конце апреля и с тех пор обновляет свои устройства до новейшей версии своей мобильной операционной системы. Redmi Note 9S - последнее устройство, получившее это обновление во всем мире.

Развертывание обновления MIUI 12 происходит поэтапно по всему миру для множества устройств. Для тех, кто не знает, этот телефон продается в Индии как Redmi Note 9 Pro . Эта конкретная версия устройства уже начала получать обновление MIUI 12 в сентябре. Но другие варианты смартфона, а именно Global, EEA, Турция и Россия начали получать обновление недавно.

Номера сборки обновления MIUI 12 для всех вариантов Redmi Note 9S:

Индия - V12.0.1.0.QJWINXM

Глобальный - V12.0.1.0.QJWMIXM

EEA - V12.0.1.0.QJWEUXM

Турция - V12.0.1.0.QJWTRXM

Россия - V12.0.1.0.QJWRUXM

Обновление Redmi Note 9S для версий Global и EEA все еще находится на стадии стабильного бета-тестирования. Это означает, что окончательная стабильная сборка может измениться.