Redmi Projector 3 Pro оценен в 220 долларов

Компания Xiaomi представила недорогой проектор Redmi Projector 3 Pro, который оценен на дебютном китайском рынке в 220 долларов. Новинка характеризуется максимальной яркостью 470 лм, разрешением Full HD, возможностью проецировать изображение диагональю от 45 до 120 дюймов с соотношением сторон 1,25:1, HD-камерой и ToF-сенсором для всенаправленной коррекции картинки, автоматического обхода препятствий и автофокусировки, четырехъядерной платформой Amlogic T950D4, 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой HyperOS с интеграцией в систему умного дома и двумя 6-Вт динамиками.

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