Redmi Turbo 4 Pro получит SoC Snapdragon 8s Elite

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, который будет официально представлен в апреле этого года. Итак, аппарат оснастят новой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Elite, 6,8-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-600) и 8 Мп (сверхширик), а также предустановленной операционной системой Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0.