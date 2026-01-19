Redmi Turbo 5 Max показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала изображения смартфона Redmi Turbo 5 Max, который будет представлен до конца этого месяца. Производитель подтвердил наличие корпуса с металлическим каркасом с использованием ЧПУ-обработки и тыльной панелью из стекловолокна, а также батареи ёмкостью 9000 мАч и плотностью энергии 894 Втч/л. Оба показателя являются рекордными для смартфонов Xiaomi.

Ранее было объявлено о 3-нанометровом производительном процессоре MediaTek Dimensity 9500s с максимальной частотой 3,73 ГГц и графическим адаптером Mali Immortalis-G925 MC12. Аппарат набрал в бенчмарке AnTuTu более 3,61 миллиона баллов.