Redmi Turbo 5 Max получит защиту от воды

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне Redmi Turbo 5 Max, который будет представлен уже 29 января. Итак, аппарат оснастят цельнометаллическим корпусом с полноценной защитой от воды, сдвоенной основной камерой с главным 50-Мп модулем, ярко-оранжевой расцветкой, флагманскими стереодинамиками на верхней и нижней панели, 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,73 ГГц и графическим ускорителем Mali Immortalis-G925 MC12, крупным дисплеем и батареей ёмкостью 9000 мАч. Ранее сообщалось, что в бенчмарке AnTuTu смартфон набирает более 3,61 миллиона баллов.

