Redmi Turbo 5 Max с АКБ на 9000 мАч оценили в 315 долларов

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок смартфон REDMI Turbo 5 Max, одной из особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Новинка также оснащается металлическим каркасом, изготовленном на станке с ЧПУ, тыльной панелью из стекловолокна, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц, производительной 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500s, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, продвинутой 3D-системой охлаждения, 50-Мп основной камерой с датчиком Light Hunter 600 и оптической стабилизацией, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, обратной проводной зарядкой на 27 Вт, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, симметричными двойными динамиками, а также защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K. Цена базовой конфигурации в Китае составила эквивалент 315 долларов.