Redmi Turbo 5 получит металлическую раму корпуса

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Redmi Turbo 5, китайский релиз которого ожидается в конце этого или в начале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 8500, уменьшенных габаритов, плоского дисплея с разрешением 1.5K, выполненного по технологии LTPS, металлической рамы корпуса, сдвоенной тыльной камеры и аккумулятора ёмкостью минимум 7000 мАч.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi Turbo 4 имеет в оснащении производительный процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 3200 нит, фронтальную камеру на 20 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², аккумулятор ёмкостью 6550 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, стереодинамики и защиту от пыли и воды (IP66, IP68 и IP69).