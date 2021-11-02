Redmi Watch 2 показали на живых фото

Компания Xiaomi опубликовала качественные фотографии смарт-часов Redmi Watch 2, которые были представлены несколько дней назад. Вчера новинка появилась в китайской продаже, сходу став бестселлером. В течение двух часов с момента продаж часы разошлись тиражом в 30 тысяч устройств. Их цена составляет 62 доллара.

Напомним, что Redmi Watch 2 оснащаются 1,6-дюймовым AMOLED-экраном, поддержкой NFC, GPS, ГЛОНАСС и Beidu, оптическим датчиком для измерения пульса и оксигенации крови, 117 режимами тренировок, защитой от воды в соответствии (степень 5ATM), магнитной системой крепления зарядки и автономностью до 12 дней.