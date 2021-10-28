Redmi Watch 2 представлены с 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем

Сегодня на мероприятии Redmi были представлены новые телефоны серии Note 11, а также продолжение прошлогодних часов Redmi.

Xiaomi удалось уменьшить лицевую панель часов и установить экран большего размера. Redmi Watch 2 может похвастаться экраном 1,6 дюйма. Еще одно обновление - переход на AMOLED у старой версии был IPS LCD.

Экран стал выше и его разрешение теперь составляет 320 х 360 пикселей. Часы оснащены чипсетом Apollo 3.5 и поддерживают 117 различных спортивных режимов, включая отслеживание плавания. Корпус часов рассчитан на водонепроницаемость 5 атм (50 м). Кроме того, он поставляется с обычным отслеживанием сна и мониторингом сердечного ритма, теперь это датчик кислорода в крови (SpO2).

Комментарии и отзывы Redmi Watch 2
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