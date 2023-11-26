Redmi Watch 4 получат металлический корпус

Компания Xiaomi поделилась подробностями об умных часах Redmi Watch 4, официальный релиз которых запланирован на 29 ноября вместе с флагманской линейкой смартфонов Redmi K70. Итак, новинку оснастят металлическим корпусом (впервые для смарт-часов Redmi, металлической заводной головкой с фотоэлектрическим датчиком вращения для более точного управления, 1,97-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью 600 нит, кадровой частотой 60 Гц и поддержкой 200 циферблатов, а также совместимостью с быстросъемными браслетами.

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